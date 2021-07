Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Radfahrerin kollidiert mit PKW

Celle (ots)

Zum Glück nur leicht verletzt wurde am Montagmittag eine 52-jährige Fahrradfahrerin bei einem Zusammenstoß mit einem PKW. Die Frau befuhr den rechten Radweg an der Straße Neustadt und fuhr dann unvermittelt im Bereich einer Querungshilfe auf die Fahrbahn. Eine 81 Jahre alte Autofahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zur Kollision. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.

