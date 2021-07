Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Adelheidsdorf - Rennradfahrer bei Unfall erheblich verletzt

Celle (ots)

Am Sonntagmorgen befuhr ein 53-jähriger Rennradfahrer aus Lehrte den Radweg von Adelheidsdorf in Richtung Celle. Gleichzeitig näherte sich aus der Gegenrichtung ein PKW, dessen Fahrer im Einmündungsbereich Dorfstraße / K 58 nach links in Richtung Nienhagen abbiegen wollte. Hierbei übersah der 50-Jährige aus Celle den entgegenkommenden Radfahrer und stieß mit ihm zusammen. Der Radfahrer kam schwer verletzt ins Krankenhaus.

