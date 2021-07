Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Wietze - Vandalen demolieren Stromkasten +++ Polizei sucht Zeugen

Celle (ots)

Am späten Samstagabend, gegen 23.15 Uhr, demolierten bislang unbekannte Jugendliche einen Stromkasten in der Bannetzer Straße. Zeugen hatten beobachtet, wie drei junge Männer die Tür des Stromkastens mutwillig abtraten und anschließend mitsamt der Tür in Richtung Küsterdamm marschierten. Die Polizei in Wietze sucht nun nach weiteren Zeugen, die Hinweise zum Verbleib der Stromkasten-Tür und zur Identität der Jugendlichen geben können (Polizei Wietze, Tel. 05146/986230).

