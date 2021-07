Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Lachendorf - Übermüdet in Schlangenlinien mit dem Auto unterwegs

Celle (ots)

Mehreren Zeugen fiel am Sonntagnachmittag ein PKW auf, der in Schlangenlinien auf der Celler Straße unterwegs war. Weil sie eine Trunkenheitsfahrt vermuteten, alarmierten sie die Polizei. Kurz darauf entdeckten die Beamten das betroffene Fahrzeug auf einem Parkplatz. Der Fahrzeugführer schlief tief und fest in seinem Wagen und war kaum wach zu bekommen. Alkohol hatte er zwar nicht konsumiert, jedoch leiteten die Polizisten ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge körperlicher Mängel gegen den 64-jährigen Mann aus Uetze ein. Denn strafbar macht sich auch, wer völlig übermüdet ein Kraftfahrzeug führt.

