Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Hambühren - Gewinn nur gegen "Bearbeitungsgebühr"

Celle (ots)

Am Samstagnachmittag erhielt ein 31 Jahre alter Mann aus Hambühren einen Telefonanruf, in dem ihm mitgeteilt wurde, er habe 20.000 EUR in einer Lotterie gewonnen. Zuvor müsse er jedoch Google Play Karten im Wert einer dreistelligen Summe kaufen und die Codes übermitteln. In Erwartung des Gewinns kam der Angerufene den Anweisungen nach. Als er weitere Google Play Karten kaufen sollte, wurde er misstrauisch und forderte sein Geld zurück. Auf seine Nachrichten reagierte jedoch niemand mehr und das Geld war weg. Die Polizei rät dringend, nicht auf Gewinnversprechen am Telefon einzugehen, das Gespräch zu beenden und im Zweifelsfall Anzeige bei der Polizei zu erstatten. Weitere Informationen gibt es unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/gewinnversprechen/

