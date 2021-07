Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Junger Mann in der Innenstadt angegriffen

Celle (ots)

In der Nacht zu Sonntag war der 19-Jährige zusammen mit seinem gleichaltrigen Freund in der Celler Innenstadt unterwegs. Als sie gegen 01:45 Uhr durch die Piltzergasse gingen, wurden sie von einer vierköpfigen Personengruppe zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert. Da beide angaben, keines mehr zu haben, setzte es für einen Prügel. Der junge Mann wurde mit Schlägen attackiert und von einer Glasflasche am Kopf getroffen. Anschließend flüchtete die Tätergruppe ohne Beute in Richtung Zöllnerstraße.

Der 19-Jährige erlitt eine Kopfverletzung, die noch in der Nacht im Krankenhaus behandelt werden musste.

Die Täter waren nach ihrem Erscheinungsbild Deutsche, ca. 25 Jahre alt, zwischen 175 und 185 Zentimeter groß und von schlanker Statur. Hinweise zur Tat oder den Verdächtigen nimmt die Polizei Celle unter der Tel. (05141) 277215 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell