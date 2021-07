Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Wohnmobil gestohlen

Hambühren (ots)

In den Nachtstunden vom 23. auf den 24. Juli haben Unbekannte ein Wohnmobil entwendet. Der Fiat Capron stand zuvor auf dem öffentlichen Parkplatz am Strandbad im Ortsteil Ovelgönne. Als der Eigentümer sein Wohnmobil am frühen Morgen routinemäßig kontrollieren wollte, war es verschwunden. Die Höhe des Gesamtschadens wurde auf rund 40.000 Euro geschätzt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Hambühren, Tel. (05084) 988360 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell