Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Lindenallee

Tageswohnungseinbruch

Coesfeld (ots)

Am 11.11.2021, in der Zeit von 15.30 Uhr bis 18.00 Uhr, hebelten unbekannte Täter die Seiteneingangstür eines Einfamilienhauses auf der Lindenallee in Coesfeld auf und durchsuchten sämtliche Räume. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet.

Hinweise an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell