Tageswohnungseinbruch - Zeugen gesucht!

Bislang unbekannte Täter hebelten am 11.11.2021, in der Zeit von 16.45 Uhr bis 18.10 Uhr, die Terrassentür eines auf der Borkener Straße in Coesfeld rückwärtig gelegenen Einfamilienhaus auf. Das Haus grenzt an das dortige Gewerbegebiet. Im Inneren durchsuchten sie das Schlafzimmer des Hauses.

Vermutlich wurden sie durch das Zurückkehren der Hauseigentümer um 18.10 Uhr gestört. Das Ehepaar sah noch drei dunkel gekleidete Personen (ca. 170cm groß) über den Metallzaun ihres rückwärtig gelegenen Gartens flüchten.

Nach einer ersten Durchsicht konnte nicht direkt festgestellt werden, ob etwas entwendet worden ist.

Zeugen, die Personen oder verdächtige Beobachtungen in diesem Bereich gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Coesfeld unter 02541-140 zu melden.

