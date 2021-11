Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg/Tatverdächtigter nach Sexualdelikt ermittelt

Coesfeld (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Münter und der Kreispolizeibebörde Coesfeld:

Nach einem Überfall mit möglicherweise sexuellem Hintergrund vom Dienstag (9.11.) in Ascheberg bestätigte sich der Verdacht eines Sexualdeliktes. Zügige Ermittlungen begründeten einen Tatverdacht gegen einen 36-jährigen Münsteraner.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Beschuldigte eine günstige Gelegenheit in der Wäscherei abgewartet haben. Unter Vorhalt eines Cuttermessers soll er die anwesende 68-Jährige in den Keller gedrängt haben. Dort soll es zum sexuellen Übergriff gekommen sein. Dabei verletzte sich die Geschädigte. Sie wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Aufgrund einer Presseveröffentlichung meldeten sich mehrere Zeugen, die im Vorfeld der Tat einen auffälligen Mann im Umfeld der Wäscherei beobachtet hatten. Hier soll er sich auch in zwei weiteren Geschäften aufgehalten haben. Diese Zeugen äußerten, unabhängig voneinander, einen vagen Verdacht, dass der Mann psychisch auffällig sein sollte. In einem Geschäft wurde der Mann von einem Videogerät aufgezeichnet. Diese Aufzeichnungen führten zu dem 36-jährigen Münsteraner.

Der Tatverdächtige ist aufgrund eines Urteils des Landgerichts Bochum aus dem Jahr 2012 im Maßregelvollzug in einer Klinik in Münster-Amelsbüren untergebracht.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Münster und aufgrund eines Beschlusses des Amtsgerichts Münster, wurde das Zimmer des Münsteraners am Donnerstag (11.11.) von Polizistinnen und Polizisten der Kreispolizeibehörde Coesfeld durchsucht. Die Durchsuchung erhärtete den Verdacht gegen den Münsteraner.

Die Staatsanwaltschaft in Münster prüft derzeit den dringenden Tatverdacht gegen den Münsteraner, der sich weiterhin im Maßregelvollzug in der Klinik in Amelsbüren befindet.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Presseanfragen bitte an die Pressestelle der Polizei in Coesfeld.

