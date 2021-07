Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - In Abwesenheit eingebrochen

Rastatt (ots)

Mutmaßlich durch ein offen stehendes Fenster soll ein Bewohner eines Gebäudes in der Kehler Straße zwischen Dienstag und Mittwoch ungebetenen Besuch in seiner Abwesenheit bekommen haben. Zwischen 16 Uhr am Dienstag und 17 Uhr am Mittwoch, so gab der Mann zu Protokoll, wären aus seiner verschlossenen Dachgeschosswohnung mehrere Paar Schuhe, Hosen, Modeschmuck und Bargeld entwendet worden. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt ermitteln nun die Hintergründe des angezeigten Vorfalles.

/rs

