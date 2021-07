Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Illegales Glücksspiel in Gaststätte entdeckt

Kehl (ots)

Was Beamte des Polizeireviers Kehl am frühen Donnerstagmorgen entdeckten, führte im weiteren Verlauf zu einem Strafverfahren wegen illegalem Glücksspiel. Ursprünglich führte kurz nach 2 Uhr das Auslösen einer Alarmanlage eines benachbarten Grundstückes die Polizisten in die Nähe einer Gaststätte, wo sie dann bemerken mussten, dass das Lokal zwar verschlossen war, jedoch hinter zugezogenen Gardinen offenbar Betrieb herrschte. Dafür sprach auch, dass rund 30 Fahrzeuge an dem Betrieb geparkt waren. Im Inneren schienen, so konnte erkannt werden, mehrere Personen Poker zu spielen. Da auf Klopfen nicht geöffnet wurde, wurde schlussendlich nach Anordnung durch die Staatsanwaltschaft das Gebäude durchsucht. Neben Notizen mit aufgelisteten Gewinnbeträgen konnte auch die Videoaufzeichnungen des Innenraums sichergestellt werden. Die weiteren Ermittlungen gegen eine 24-Jährige und einen 30-Jährigen werden nun durch die Polizeibeamten des Fachbereichs Gewerbe und Umwelt geführt.

/rs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell