Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sinzheim - Aufgefahren

Sinzheim (ots)

Zu einem Unfall kam es am Mittwoch gegen 15:40 Uhr in der Landstraße, bei dem eine Autofahrerin leicht verletzt wurde. Als sich ein 60 Jahre alte Fahrer eines Renault, in Richtung Bühl fahrend, der Kreuzung Landstraße/Hauptstraße näherte, fuhr er mutmaßlich aufgrund Unachtsamkeit einem dort an der Ampel stehenden weiteren Renault auf. Dessen Fahrerin wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Das Auto des mutmaßlichen Unfallverursachers musste abgeschleppt werden, da es nicht mehr fahrtauglich war. Insgesamt schlug ein Schaden von rund 6.000 Euro zu Buche.

/rs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell