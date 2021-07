Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch - Gestürzt und verletzt

Oberkirch (ots)

Ein Pedelec-Fahrer musste am Mittwochabend nach einem offenbar alleine verursachten Sturz mit schweren Verletzungen durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Der Mann war gegen 23:55 Uhr in der Appenweierer Straße unterwegs, als er im Bereich der Schlüsselbrücke an der dortigen Verkehrsinsel die Fahrbahn vom Radweg kommend querte. Offenbar fuhr er dabei so an den abgesenkten Bordstein heran, dass er in der Folge stürzte und sich die Verletzungen zuzog. Ob Alkohol mitursächlich für den Sturz gewesen sein könnte, soll die Auswertung eine Blutprobe erbringen.

/rs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell