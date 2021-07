Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hügelsheim - Untauglicher Versuch

Hügelsheim (ots)

Weil Zeugen einen Mann hantierend an einem Geldautomaten in der Neue Straße meldeten, eilten am Mittwochabend gleich mehrere Streifenwagen des Polizeireviers Rastatt nach Hügelsheim. Vor Ort konnte ein den Beamten bekannter 60-Jähriger festgestellt werden, der offenbar mittels Akkuschrauber sein Glück an dem Geldausgabeautomaten versuchte. Weil er aber hierfür nicht im Besitz eines Akkus war, blieb es bei einem untauglichen Versuch eines mutmaßlich von vorneherein zum Scheitern verurteilten Vorhabens. Dem Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen ein Platzverweis erteilt.

/rs

