Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Bernhard-von-Galen-Straße, Scheibe mittels Gullideckel eingeschlagen

Coesfeld (ots)

Bisher unbekannte/r Täter warf/en am 12.11.2021, gegen 22:35 Uhr, einen ca. 30x40cm großen Gullideckel durch ein Wohnzimmerfenster an der Bernhard-von-Galen-Straße 23b in Coesfeld. Die Scheibe des Fensters wurde zerstört und der Gullideckel landete im Wohnzimmer des Hauses. Bewohner wurden nicht verletzt. Hinweise nimmt die Polizei Coesfeld unter 02541-140 entgegen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell