POL-COE: Coesfeld, Hansestraße, Bedrohung und gefährliche Körperverletzung

Coesfeld (ots)

Am Freitag, 12.11.2021, gegen 23:45 Uhr, kam es im Bereich des Kreisverkehrs an der Bahnhofstraße/Hansestraße in Coesfeld, zu einer gefährlichen Körperverletzung und Bedrohung. Zwei Männer aus Coesfeld (25 und 29 Jahre) wurden von einem 20 jährigen Mann aus Coesfeld und dessen bisher unbekannten männlichen Begleiter angegriffen. Der 20 jährige Mann schlug mit einer Metallkette nach dem 29 jährigen Mann und traf diesen leicht am Kopf. Als der 25 jährige Mann seinem 29 jährigen Begleiter zur Hilfe eilte, versuchte der 20 jährige Coesfelder auch diesen mit der Kette zu schlagen, was ihm jedoch nicht gelang. Während des Angriffs auf den 25 jährigen Mann, bedrohte der bisher unbekannte Täter den 29 jährigen Coesfelder mit einer mitgeführten Machete. Als Zeugen hinzukamen, entfernten sich die beiden Täter. Die Ermittlungen dauern an. Einer der Geschädigten wurde durch den Angriff mit der Metallkette leicht verletzt.

