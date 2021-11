Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Eversumer Straße, Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Coesfeld (ots)

Am 14.11.2021, gegen 00:00 Uhr, kam es auf einer Feierlichkeit in Olfen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 20-jährigen Mann aus Lüdinghausen und fünf weiteren Partygästen. Der Mann, welcher zuvor die fünf Personen geschlagen hatte, war bei Eintreffen der alarmierten Polizei äußerst aggressiv. Trotz Aufforderung sich zu beruhigen, richtete er seine Aggressionen nun gegen die Beamten, indem er sich gegen diese aufbäumte und eine drohende Haltung einnahm. Der Mann musste vor Ort fixiert werden, versuchte jedoch weiterhin auf die Beamten einzuwirken, indem er sie beleidigte und zu treten versuchte. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen und der Polizeiwache zugeführt. Auf der Polizeiwache wurde bei dem Mann eine Blutprobenentnahme angeordnet. Entsprechende Strafanzeigen bezüglich der Körperverletzungen, Beleidigungen und des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte wurden gefertigt.

