Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Buldern, Glindkamp/ Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben am späten Donnerstagabend (11.11.21) eine Mülltonne an der Straße Glindkamp in Brand gesetzt. Gegen 23.10 Uhr hörten Zeugen einen Knall. Sie entdeckten zwei Jugendliche, die Böller anzündeten sowie eine brennende Altpapiermülltonne. Die Zeugen löschten den Brand. Die Jugendlichen flüchteten in Richtung Krummer Timpen.

Die mutmaßlichen Täter werden wie folgt beschrieben: -männlich -16 Jahre - 20 Jahre -dunkel gekleidet -Jogginghose+ Kapuzenpullover -Kappe

Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

