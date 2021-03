Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Zeugenaufruf nach Wohnungseinbruch - Elektronikartikel im Wert von 3.000 Euro entwendet

Neubrandenburg (ots)

Im Zeitraum vom 02.03.2021 09:30 Uhr bis zum 04.03.2021 12:30 Uhr ist es auf dem Neubrandenburger Datzeberg zu einem Wohnungseinbruch gekommen, bei welchem Elektronikartikel im Wert von ca. 3.000 Euro entwendet wurden.

Nach bisherigen Erkenntnissen haben sich bislang unbekannte Täter über den Balkon gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in der Erich-Zastrow-Straße verschafft und in der Folge einen neuen 80-Zoll Fernseher der Marke Samsung, eine Playstation und eine Nintendo Switch entwendet. Der Wert der entwendeten Gegenstände beträgt ca. 3.000 Euro. Die angegriffene Wohnung befindet sich in dem Wohnblock in der Erich-Zastrow-Straße der Nummern 1-13.

Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg waren zur Spurensuche und -sicherung vor Ort. Zeugen, die im genannten Tatzeitraum auffällige Personen- und Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben oder sachdienliche Hinweise zu dem Wohnungseinbruch oder dem Verbleib des Diebesgutes geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Neubrandenburg unter 0395-5582 5224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.

