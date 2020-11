Polizei Bochum

POL-BO: Wattenscheid

Stromversorgung der Straßenbahn unterbrochen - Zeugen gesucht!

WattenscheidWattenscheid (ots)

Noch steht es nicht fest, wer in den frühen Morgenstunden des 18. Novembers (Mittwoch) an der Haltestelle Lohrheidestraße/Lyrenstraße in Wattenscheid die Stromversorgung der Straßenbahn vorsätzlich unterbrochen hat.

Nach bisherigem Ermittlungsstand muss sich eine Person vor 5.50 Uhr an dem hier stehenden Stromkasten zu schaffen gemacht haben. Durch den dadurch ausgelösten Stromausfall konnten die Straßenbahnen bis 6.50 Uhr den Bereich zwischen dem August-Bebel-Platz und der Lohrheidestraße nicht befahren.

Die Ermittler aus dem Bochumer Verkehrskommissariat bitten unter der Rufnummer 0234 / 909-5206 um Hinweise von Zeugen, die verdächtige Personen bei der Tat beobachtet haben.

