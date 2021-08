Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Markgröningen: Pedelec-Fahrer schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Mit schweren Verletzungen musste ein 62-jähriger Pedelec-Fahrer am Dienstag nach einem Verkehrsunfall auf der L 1141 zwischen Großsachsenheim und Unterriexingen von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Er war gegen 10:50 Uhr als Letzter einer Dreiergruppe in Richtung Unterriexingen unterwegs. Kurz vor der Einmündung zum Mühlrain gab der vordere Fahrer Handzeichen zum Abbiegen, die der 62-Jährige vermutlich zu spät sah. Im Zuge einer Ausweichbewegung stürzte er auf die Fahrbahn und verletzte sich schwer. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Verkehr bis gegen 12:00 Uhr von der Polizei örtlich umgeleitet.

