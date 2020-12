Polizei Bochum

POL-BO: Auf der A 42 in Essen-Nord: Swetlana R. wohlbehalten angetroffen

Herne/EssenHerne/Essen (ots)

Nach intensiver Suche hat die Polizei die vermisste Swetlana R. aus Herne gefunden. Sie hielt sich auf der A 42 in Essen-Nord auf.

Mit starken Kräften hat die Polizei nach der 35-Jährigen gesucht. Die pflegebedürftige Frau war zuletzt am Donnerstagmorgen, 10. Dezember, in Herne gesehen worden. Am Freitagnachmittag, 11. Dezember, trafen Polizisten sie dann wohlbehalten in Essen-Nord an, wo sie zu Fuß auf der Autobahn unterwegs war.

Die Polizei dankt allen, die sich an der Suche beteiligt haben. Bitte verbreiten Sie das Foto nicht mehr weiter.

