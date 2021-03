Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Diebstahl auf Baustelle

Koblenz (ots)

In der Nacht zum 10.03.2021 wurde auf der Baustelle an der L 52 in Koblenz ein dort abgestellter Radlader beschädigt. Unbekannte Täter bauten aus diesem die Fahrzeugbatterie aus. Es entstand ein Schaden von rund 200 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Koblenz 2, Telefon: 0261-1032911.

