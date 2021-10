PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Mindestens ein Dutzend Anrufe von Trickbetrügern +++ Kabeltrommeln brennen +++ Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Bad Schwalbach (ots)

1. Mindestens ein Dutzend Anrufe von Trickbetrügern, Rheingau-Taunus-Kreis, Dienstag, 26.10.2021

(fh)Am gestrigen Tage gelang es Bürgerinnen und Bürgern im Zuständigkeitsgebiet der Polizeidirektion Rheingau-Taunus in mindestens ein Dutzend Fällen dreiste Betrugsmaschen zu durchschauen, bei denen es unbekannte Täter auf ihr Hab und Gut abgesehen hatten. Die Unbekannten machten sich eine Variante des sogenannten "Schockanrufs" zu Nutze mit dem sie die zumeist lebensälteren Angerufenen, unter Druck setzen und hinters Licht führen wollten. In allen bekannt gewordenen Fällen gaben sich die Täter als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von umliegenden Krankenhäusern aus. Den Rheingauerinnen und Rheingauern wurde vorgegaukelt, ein Familienangehöriger läge im Krankenhaus und benötige dringend teure Medikamente. Bei einer 84-Jährigen aus Idstein forderten die angeblichen Mitarbeiter Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren Zehntausend Euro ein, um die Medikamente finanzieren zu können. Die Seniorin ließ sich jedoch nicht beirren und kontaktierte ihren Sohn, welcher die Masche auffliegen ließ und die Polizei informierte. Insgesamt versuchten es die Betrüger in den Zuständigkeitsbereichen aller vier Polizeistation im Rheingau-Taunus-Kreis. Sie scheiterten jedoch glücklicherweise in allen bekannt gewordenen Fällen.

Auch wenn wie in diesen Fällen die Reaktionen vorbildlich ausfielen appelliert die Polizei erneut an die älteren Mitbürger, bei solchen Anrufen äußerst sensibel zu reagieren und sich nicht zu übereilten Geldübergaben überreden zu lassen. Im Zweifel sollte die Polizei verständigt werden. Darüber hinaus wird in den meisten Fällen eine Rückversicherung bei der Polizei, den tatsächlichen Verwandten, Freunden oder Arbeitskollegen Klarheit bringen. Sollten Sie durch eine derartige Betrugsmasche geschädigt worden sein, bittet die Polizei ausdrücklich darum sich bei den zuständigen Polizeistationen zu melden.

2. Brand auf Parkplatz, Taunusstein, Bundesstraße 417, "Parkplatz unter der Platte", Dienstag, 26.10.2021, 20:50 Uhr

(fh)Am Dienstagabend kam es auf einem Parkplatz im Bereich der B 417 bei Taunusstein zum Brand zweier Kabeltrommeln, bei dem die Polizei derzeit von Brandstiftung ausgeht. Gegen 20:50 Uhr wurde die Polizei über den Brand auf dem "Parkplatz unter der Platte" informiert. Die herbeigeeilte Streife stellte daraufhin den Vollbrand von zwei großen Kabeltrommeln fest. Die Feuerwehr war bereits mit den Löscharbeiten beschäftigt. Letztlich entstand Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kommt eine Brandstiftung in Betracht, sodass ein Strafverfahren eingeleitet wurde zudem die Polizeistation in Bad Schwalbach sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegennimmt.

3. Motorradfahrer kollidiert mit Schutzplanke, Bad Schwalbach, Landesstraße 3033, Dienstag, 26.10.2021, 15:00 Uhr

(fh)Am Dienstagnachmittag ereignete sich auf der Landesstraße 3033 bei Bad Schwalbach ein Motorradunfall. Gegen 15:00 Uhr befuhr ein 63-jähriger Mainzer mit seinem Motorrad der Marke Yamaha die L3033 aus Geroldstein kommend in Richtung Bad Schwalbach. In Höhe der Abfahrt nach Langenseifen verlor der Mainzer die Kontrolle über sein Kraftrad, stieß mit der dortigen Schutzplanke zusammen und kam letztlich zu Fall. Beim Sturz verletzte sich der Mann leicht, sodass er für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus musste. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

