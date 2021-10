PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++ Aarbergen: Vereinscontainer aufgebrochen +++ Geisenheim: Unfallflucht +++

Bad Schwalbach (ots)

1. Aarbergen: Auf dem Gelände des Motorsportclubs "Michelbacher Hütte" wurden im Verlauf der Nacht von Samstag auf Sonntag der Küchencontainer und ein Bürocontainer aufgebrochen. Der/die bisher unbekannten Täter waren augenscheinlich vom wenig wertvollen Inhalt der Container enttäuscht, sodass sie ihrem Unmut durch Verwüstung der Innenräume Luft machten. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Durch das gewaltsame Aufbrechen der Türen entstand dem Verein ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000.- Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Schwalbach unter 06124-70780 entgegen.

2. Geisenheim: In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 22. auf 23.10.2021, ereignete sich auf dem Parkplatz in der Winkeler Straße gegenüber dem Fotostudio Heyer ein Unfall mit Fahrerflucht. Der Fahrer eines schwarzen Audi Kombi hatte dort zwischen 19:00 und 09:30 Uhr geparkt. In diesem Zeitraum wurde sein PKW von einem anderen Fahrzeug beschädigt. Anschließend flüchtete der Verursacher vom Unfallort, obwohl im Bereich der Beifahrerseite des Audi nicht unerheblicher Schaden entstand. Zeugenhinweise werden an die Polizeistation Rüdesheim unter Tel.: 06722/91120 erbeten. (Boos, PHK)

