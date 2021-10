PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Einbrecher suchen Grundschule auf +++ Einbrecher haben es auf Alkohol abgesehen +++ Diebstahl einer Rüttelplatte +++ Trickdiebstahl verhindert +++ Graffitis auf Sportanlage gesprüht

Bad Schwalbach (ots)

1. Einbruch in Grundschule,

Aarbergen-Kettenbach, Hauser Weg, Samstag, 23.10.2021, 14:00 Uhr bis Montag, 25.10.2021, 07:00 Uhr

(fh)Am Wochenende sind Einbrecher in eine Grundschule in Aarbergen-Kettenbach eingebrochen und haben dabei Werkzeuge und Arbeitsmaterialien gestohlen. Die Unbekannten brachen Gewaltsam in das Schulgebäude ein, welches derzeit teilsaniert wird. Im Inneren der Bildungsstätte entwendeten die Täter mehrere Werkzeuge und Baumaterialien. Um sich Zutritt zu einem Kellerraum zu verschaffen, beschädigten die Einbrecher eine Tür und stahlen auch dort Werkzeug und Baumaterialien. Anschließend flüchteten sie mit dem Diebesgut im Wert von einigen Tausend Euro in unbekannte Richtung. Am Schulgebäude entstand Sachschaden in Höhe von einigen Hundert Euro.

Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Schwalbach nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

2. Einbrecher haben es auf Alkohol abgesehen Aarbergen-Rückershausen, Hintergasse, Sonntag, 24.10.2021, 20:30 Uhr bis Montag, 25.10.2021, 08:30 Uhr

(fh)In der Nacht von Sonntag auf Montag hatten es Einbrecher in Rückershausen auf Alkoholika und Nahrungsmittel abgesehen. Im Schutze der Dunkelheit suchten die Unbekannten eine Minigolfanlage in der Hintergasse auf und brachen auf bislang unbekannte Art und Weise in die Gaststätte der Anlage ein. Dort angekommen entwendeten die Einbrecher mehrere Flaschen Alkohol sowie Lebensmittel deren Wert im dreistelligen Bereich beziffert wird. Den Tätern gelang im Anschluss unbemerkt die Flucht.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 mit der Polizeistation Bad Schwalbach in Verbindung zu setzen.

3. Rüttelplatte aus Garten gestohlen,

Bad Schwalbach, Erbsenstraße, Samstag, 23.10.2021, 16:00 Uhr bis Montag, 25.10.2021, 17:00 Uhr

(fh)Am vergangenen Wochenende entwendeten unbekannte Täter in Bad Schwalbach eine Rüttelplatte im Wert von einigen Hundert Euro. Die Täter begaben sich zwischen Samstagnachmittag und Montagnachmittag zu einem in der Erbsenstraße gelegenen Grundstück und entwendeten aus dem dortigen Garten das Arbeitsgerät. Mit ihrer Beute gelang ihnen unbemerkt die Flucht. Hinweise zu den Tätern liegen bislang nicht vor.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 mit der Polizeistation Bad Schwalbach in Verbindung zu setzen.

4. Trickdiebstahl wird vereitelt,

Idstein, Wiesbadener Straße, Dienstag, 26.10.2021, 10:30 Uhr

(fh)Am Dienstagvormittag scheiterte eine Trickdiebin in Idstein an einem aufmerksamen Rheingauer Paar. Gegen 10:30 Uhr sprach eine unbekannte Frau vor einem Einkaufsmarkt in der Wiesbadener Straße einen 75-jährigen Idsteiner an und gab vor Zeitungen verkaufen zu wollen. Als der Senior einwilligte und damit beschäftigt war Geld aus seinem Portemonnaie herauszuholen, griff die Unbekannte unter einem Vorwand in dessen Geldbörse und nahm dabei mehrere Hundert Euro an sich. Eine Begleiterin des Idsteiners bemerkte den Diebstahl und schlug Alarm. Beiden gelang es zunächst die Diebin festzuhalten und die Wegnahme des Geldes zu verhindern. Der Unbekannten gelang im Anschluss die Flucht in Richtung Stadtmitte. Die Geschädigten beschrieben die Trickdiebin als knapp 1,75 Meter große und etwa 40 Jahre alte Frau mit osteuropäischem Aussehen. Sie soll schwarze, schulterlange Haare gehabt und dunkle Kleidung getragen haben. Weiterhin habe sie Deutsch mit Akzent gesprochen.

Hinweise zu der Tat nimmt die Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0.

5. Graffitis auf Sportanlage gesprüht,

Hünstetten-Wallrabenstein, Am Forsthaus, Freitag, 22.10.2021, 19:00 Uhr bis Samstag, 23.10.2021, 10:00 Uhr

(fh)Auf der Sportanlage in Hünstetten-Wallrabenstein kam es am Wochenende zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti. Unbekannte hatten zuvor in der Nacht von Freitag auf Samstag eine Werbebande und ein Trainerbankhäuschen mit gelber Farbe verunstaltet und dadurch einen Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro verursacht.

Hinweise zu der Tat nimmt die Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0.

