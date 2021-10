PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Trickdiebe unterwegs +++ Einbruch in Einfamilienhaus +++ Auseinandersetzung am Bahnhof +++ E-Scooter entwendet +++ Fahrzeugbrand auf der Bundesstraße

Bad Schwalbach (ots)

1. Trickdiebe erbeuten Geldbörse,

Niedernhausen, Platter Straße, Freitag, 22.10.2021, 13:30 Uhr

(fh)Am Freitagnachmittag nutzten zwei Trickdiebe in Niedernhausen die Gutmütigkeit eines Rheingauers aus und stahlen ihm die Geldbörse. Um 13.30 Uhr wurde der 68-Jährige vor einem Einkaufsmarkt in der Platter Straße in Niedernhausen von zwei Männern angesprochen, welche den Eindruck erweckten, man wolle Unterschriften für eine Spendenaktion sammeln. Den dreisten Tätern ging es dabei jedoch nicht um die Unterstützung von Bedürftigen, viel mehr machten sie sich diese Ablenkung zu Nutze, um die Geldbörse des Rheingauers samt Inhalt zu stehlen. Im Anschluss flüchteten die beiden Täter. Ein Täter sei etwa 22-24 Jahre alt, habe eine kräftige Statur, kurze schwarze Haare und dunkle Augen. Der zweite Täter sei schlank, dunkelhaarig und größer als der erste gewesen. Beide Männer hätten dunkle Kleidung getragen.

Die Polizeistation Idstein nimmt Hinweise zu dem Vorfall oder den Tätern unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

2. Einbruch in Einfamilienhaus,

Hünstetten-Wallrabenstein, Am Kreuzstück, Sonntag, 17.10.2021, 14:00 Uhr bis Sonntag, 24.10.2021, 12:00 Uhr

(fh)In der vergangenen Woche machten sich Einbrecher die Abwesenheit von Hausbewohnern in Hünstetten-Wallrabenstein zu Nutze um bei ihnen einzusteigen. Im Zeitraum vom 17.10.2021 bis zum 24.10.2021, begaben sich die Unbekannten über den rückwärtigen Bereich des Grundstückes zu einem Fenster und brachen dieses gewaltsam auf. Im Wohnhaus angekommen, durchsuchten sie augenscheinlich mehrere Räumlichkeiten und flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung. Zum jetzigen Zeitpunkt können noch keine Angaben zu einem potenziellen Diebesgut getroffen werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von einigen tausend Euro.

Die zuständigen Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen

3. Auseinandersetzung am Bahnhof,

Idstein, Am Bahnhof, Freitag, 22.10.2021, 22:30 Uhr

(fh)Am späten Freitagabend wurde die Polizei zu einer Auseinandersetzung am Bahnhof in Idstein gerufen, bei der eine Person mit einer Flasche und Schlägen verletzt wurde. Daraufhin fuhren mehrere Streifen der Polizei zur genannten Örtlichkeit. Vor Ort wurden ein 16-Jähriger und eine 17-jährige Person angetroffen welche sich zur Behandlung in einem Krankenwagen befand. Nach ersten Ermittlungen kam es zu einer Auseinandersetzung, bei der die 17-jährige Person zunächst mit einer Glasflasche und im Anschluss mit der Faust von ihrem Kontrahenten geschlagen wurde. Der Tatverdächtige, welcher unter dem Einfluss von Alkohol stand wurde zur Polizeistation in Idstein gebracht, wo er sich einer ärztlichen Blutentnahme unterziehen lassen musste. Er muss sich nun ihn einem Ermittlungsverfahren verantworten.

4. E-Scooter gestohlen,

Oestrich-Winkel, Mittelheim, Rheingaustraße, Samstag, 23.10.2021, 19:00 Uhr bis 22:00 Uhr

(fh)Am Samstagabend stahlen Unbekannte am Bahnhof in Mittelheim einen E-Scooter und flüchteten mit ihrer Beute. Gegen 22:00 Uhr stellte die Besitzerin den Diebstahl ihres Rollers fest, welchen sie zuvor gegen 19:00 Uhr im Bereich der Rheingaustraße abgestellt hatte. Der Wert des schwarzen Scooters der Marke "Eve Motion" beläuft sich auf rund 500 Euro.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 mit der Polizeistation Rüdesheim in Verbindung zu setzen.

5. Fahrzeug gerät in Vollbrand,

Eltville-Hattenheim, Bundesstraße 42, Sonntag, 24.10.2021, 16:15 Uhr

(fh)Am Sonntagnachmittag kam es auf der Bundesstraße 42 in Höhe Eltville-Hattenheim zum Vollbrand eines Pkw, bei dem glücklicherweise keine Personen verletzt wurden. Gegen 16:15 Uhr befuhr ein 70-Jähriger mit seinem Pkw der Marke "MG" die B 42 in Richtung Rüdesheim. Während der Fahrt machten weitere Verkehrsteilnehmer den Senior auf eine Rauchentwicklung aus dem rückwärtigen Bereich seines Fahrzeugs aufmerksam. In Höhe einer Tankstelle bei Hattenheim stellte der Mann seinen Pkw ab und begab sich aus dem Fahrzeug. Kurz darauf habe der "MG" Feuer gefangen. Der herbeigeeilten Feuerwehr gelang es letztlich das Fahrzeug zu löschen. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen keine Erkenntnisse zur Ursache des Brandes vor. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell