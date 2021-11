Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Borg/Schwarzer BMW 120D beschädigt

Coesfeld (ots)

Einen Schaden an seinem schwarzen BMW 120D entdeckte der Fahrer am Freitag (12.12.21). Zwischen 8.30 Uhr und 14.10 Uhr stand das Auto auf einem Schotterparkplatz an der Straße Borg/Burgstraße. Der Verursacher kümmerte sich nicht um seine Anschlusspflichten. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

