Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Autofahrer haben Drogen und Alkohol konsumiert

Hildesheim (ots)

Alfeld: Die Polizei in Alfeld hat an diesem Wochenende zwei Drogenfahrten und eine Alkoholfahrt beendet. In der Nacht von Freitag zu Samstag bemerkten Polizeibeamte, während der jeweiligen Verkehrskontrollen, bei einer 25-Jährigen aus Alfeld und einem 19-Jährigen aus Freden atypische Ausfallerscheinungen nach einem Betäubungsmittelkonsum. Die Beamten ließen den Betroffenen von einem Arzt eine Blutprobe entnehmen und leiteten Ermittlungsverfahren ein. In der Folgenacht von Samstag zu Sonntag konnte dann in Alfeld auch eine Polizeistreife in der Ziegelmasch bei einem 34 -jährigen Autofahrer aus Delligsen Atemalkoholgeruch feststellen. Da hier ein geringer Wert vorlag, wurde eine Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren gegen den Kraftfahrer eröffnet. Auch ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

