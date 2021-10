Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Personen - Fahrer kommt von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einen Baum

Krakow am See (ots)

~Bei einem Verkehrsunfall auf der K35 wurden am 25.10.2021 gegen 11:25 Uhr zwei Personen im Alter von 72 und 58 Jahren schwer verletzt.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam das Auto in einer Linkskurve zwischen Bossow und Dobbertin nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Baum. Während der 72 jährige Fahrer das Auto wohl alleine verlassen konnte, wurde die 58 jährige Beifahrerin eingeklemmt. Auf den Unfall zukommende Personen leisteten erste Hilfe und sicherten bis zum Eintreffen von Rettungsdienst, Polizei und Feuerwehr die Unfallstelle ab. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Krakow am See und Charlottental holten die Frau aus dem Fahrzeug. Beide Personen wurden nach der ersten medizinischen Versorgung an der Unfallstelle mit schweren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Da der Unfallhergang unklar ist, kam mit Zustimmung der Staatsanwaltschaft Rostock die Dekra zum Einsatz. Für die medizinische Versorgung, Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge war für zwei Stunden eine Vollsperrung eingerichtet. Der durch den Unfall verursachte Sachschaden wird mit 15.000 Euro angegeben.~

