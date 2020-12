Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Zwei Mülltonnen brennen

WeselWesel (ots)

Zwei Mülltonnen haben am Dienstag in Wesel gebrannt. Ein Zeuge beobachtete an der Franzikusstraße einen 15-Jährigen, der um 6.50 Uhr neben einer brennenden Papiertonne stand und wegrennen wollte. Der Zeuge hielt den mutmaßlichen Brandstifter fest, bis Polizisten vor Ort waren.

Sie wurden von einem Autofahrer darauf hingewiesen, dass in der Nähe an der Julius-Niehues-Straße eine weitere Mülltonne brennt. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, die sich unter der Telefonnummer 0281 / 107-0 melden sollen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell