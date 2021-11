Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Trickdieb bestiehlt Seniorin in Ochtersum

Hildesheim (ots)

Hildesheim (bli) - Bereits am Donnerstag, 04.11.2021, kam es gegen 10.00 Uhr zu einem Diebstahl aus der Wohnung einer 91-jährigen in der Schlesierstraße in Ochtersum. Unter dem Vorwand Gegenstände ankaufen zu wollen, gelangten zwei bislang unbekannte Täter in die Wohnung der 91-jährigen. Während einer der Täter die Seniorin ablenkte, nutzte der andere Täter die Gelegenheit, die Wohnung nach möglichem Diebesgut zu durchsuchen. Nach derzeitigem Sachstand wurde Schmuck entwendet. Eine genaue Schadenshöhe liegt noch nicht vor.

Der Mann, der die Seniorin ablenkte, wird wie folgt beschrieben: 30 - 40 Jahre alt, ca. 165cm groß, schwarze Haare, schwarzer Bart, ungepflegtes Erscheinungsbild

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Hildesheim unter der Telefonnummer: 05121 / 939-115 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell