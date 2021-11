Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort mit fahrlässiger Körperverletzung - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Hildesheim (bli) - Ein 65-jähriger Hildesheimer befuhr am Freitag, 05.11.2021, gegen 16.25 Uhr, mit seinem Pedelec den Radweg der Robert-Bosch-Straße in Richtung Hildesheimer Wald. Als der 65-jährige die Zufahrt eines dortigen Verbrauchermarktes kreuzt, kommt es zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines bislang unbekannten Verkehrsteilnehmers, welcher beabsichtigte, den Parkplatz des Verbrauchermarktes zu verlassen und auf die Robert-Bosch-Straße einzufahren. Der 65-jährige kann nur durch ein Herabspringen vom Fahrrad einen Sturz vermeiden, verletzt sich jedoch leicht. Das Pedelec selber wird ebenfalls beschädigt. Der bislang unbekannte Verkehrsteilnehmer setzt im Anschluss seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten zur Feststellung seines Fahrzeuges und seiner Person nachzukommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Hildesheim unter der Telefonnummer 05121 / 939-115 in Verbindung zu setzen. Insbesondere wird die Fahrzeugführerin eines weiteren Pkw, die vor Ort Erste Hilfe bei dem 65-jährigen geleistet hatte, gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Hildesheim zu melden.

