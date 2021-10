Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Betrunken und aggressiv

Kaiserslautern (ots)

Ein 34-jähriger Mann hat sich am Sonntagmorgen in der Marktstraße mit der Polizei angelegt. Vorausgegangen war eine Kontrolle des Mannes, da er sichtlich alkoholisiert an seinem Fahrrad stand. Von den Polizeibeamten angesprochen, wurde der 34-Jährige sofort ausfallend und lies wüste Beleidigungen los. Er versuchte zu fliehen und schrie lautstark herum. Da er sich auch zunehmend körperlich aggressiv zeigte, musste er letztlich durch die Streife gefesselt und in Gewahrsam genommen werden. Auf richterliche Anordnung blieb der Mann bis Sonntagnachmittag einer Zelle. |elz

