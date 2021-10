Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrecher durchwühlen Firmenräume

Kaiserslautern (ots)

Firmenräume in der Mainzer Straße waren in der Nacht von Samstag auf Sonntag das Ziel von Einbrechern. Als Mitarbeiter von ihrem Außeneinsatz im Nachtdienst in ihre Büros zurückkehrten, stellten sie fest, dass in der Zwischenzeit ungebetene Besucher alles durchwühlt hatten. Schränke, Spinde, Bürotische und Behältnisse waren geöffnet und durchsucht worden. Teilweise hatten die Täter Türen mit Gewalt geöffnet und dabei beschädigt.

Ersten Überprüfungen zufolge stahlen die Eindringlinge Arbeitskleidung mit Firmenlogo, mehrere Handys, ein Laptop, einen PC, einen Fahrzeugschlüssel sowie eine Tankkarte. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest.

Zeugen, denen in der fraglichen Nacht zwischen 22.30 und 5.30 Uhr etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2620 bei der Kriminalpolizei zu melden. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell