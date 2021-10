Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Ehrlicher Finder

Kaiserslautern (ots)

Auch in Zeiten von Taschendieben, falschen Polizeibeamten, Internetbetrügern und Ladendieben gibt es sie noch: die ehrlichen Menschen. Eine davon, eine 60-jährige Frau aus dem Stadtgebiet, meldete sich am Samstagmittag bei der Polizeiinspektion in der Gaustraße. Sie hatte gegen 12:30 Uhr in der Straße "Am Heiligenhäuschen" einen dreistelligen Bargeldbetrag auf dem Gehweg gefunden. Wem das Geld gehört, konnte bislang nicht ermittelt werden. Möglicherweise hat der Verlierer es nach dem Besuch der dortigen Bankfiliale verloren. Der rechtmäßige Eigentümer kann sich, mit einem entsprechenden Eigentumsnachweis, auf der Dienststelle melden. |elz

