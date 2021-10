Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Angebranntes Essen löst Rauchmelder aus

Kaiserslautern (ots)

Wegen eines angebrannten Essens sind am Sonntagmorgen Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei in die Straße Am Zimmermannskreuz ausgerückt. Ein Rauchmelder in der Wohnung einer 20-Jährigen gab gegen 6 Uhr Alarm. Erst nach mehrmaligem Klingeln, öffnete die Frau die Tür. Die 20-Jährige war eingeschlafen und hatte dabei die Pizza im Backofen vergessen. Die Wehrleute durchlüfteten die stark verqualmte Wohnung. Die Frau blieb unverletzt, ein Sachschaden ist nicht entstanden. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell