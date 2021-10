Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Autodach zerkratzt + Nach Kollision gestürzt

Marburg-Biedenkopf (ots)

Autodach zerkratzt

Marburg: Einen in der Friedrich-Ebert-Straße geparkten grauen Skoda zerkratzten Unbekannte zwischen 22 Uhr am Mittwoch und 21 Uhr am Donnerstag. Die Behebung des Schadens am Fahrzeugdach dürfte 500 Euro kosten. Die Marburger Polizei, Tel. 06421/ 406-0, bittet um Zeugenhinweise.

Nach Kollision gestürzt

Biedenkopf: Ein 65-jähriger Biedenköpfer stürzte am Donnerstag (28.10.) gegen 19 Uhr mit seinem Leichtkraftrad im Kreisverkehr in der Schulstraße/ Mühlweg. Zuvor war ein unbekannter Autofahrer vermutlich unvermittelt in den Kreisverkehr gefahren und leicht mit der Piaggio des 65-Jährigen kollidiert. Der Unbekannte setzte seine Fahrt in Richtung Hospitalstraße fort. Vermutlich fuhr er einen blauen Kleinwagen. Der Senior verletzte sich leicht am Bein. Die Polizei in Biedenkopf, Tel. 06461/ 9295-0, bittet um Zeugenhinweise: Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Beteiligten machen?

