POL-MR: Ungebetene Gäste im Freibad + Polizeikontrollen im Ostkreis + Unfallfluchten in Stadtallendorf und Marburg

Ungebetene Gäste im Freibad + Polizeikontrollen im Ostkreis + Unfallfluchten in Stadtallendorf und Marburg

Marburg-Biedenkopf

Rauschenberg - Ungebetene Gäste im Freibad

Zwischen 10.30 Uhr am Mittwoch und 11.30 Uhr am Donnerstag, 14. Oktober, hielten sich ungebetene Gäste im Freibad auf. Sie verschafften sich Zugang zum Kiosk und beschädigten dabei einen Türflügel. Außerdem hängten sie in der Sandgrube eine abgehängte Netzschaukel wieder auf. Der oder die Täter verließen das Bad mit einem Paar Flossen und einer Kiste mit leeren Colaflaschen. Beides blieb dann auf der Straße vor dem Gelände zurück. Wer hat zur fraglichen Zeit entsprechende Beobachtungen gemacht? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Polizeikontrollen im Ostkreis

Am Mittwoch, 27. Oktober gab es im Ostkreis des Landkreises Marburg-Biedenkopf erneut mobile und stationäre Polizeikontrollen. Bei den mobilen Kontrollen überprüfte die Polizei um 11.40 Uhr in Neustadt ein Auto mit Gießener Kennzeichen. Es stellte sich heraus, dass der polizeibekannte 28 Jahre alte Fahrer offenbar unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Sein Drogentest reagierte auf Kokain. Für den Mann endete die Fahrt an Ort und Stelle. Die Polizei stellte seinen Fahrzeugschlüssel sicher und entließ ihn nach der Blutprobe. Stationäre Kontrollen mit Geschwindigkeitsmessungen fanden zwischen 09.15 und 11.40 auf der Niederkleiner Straße und von 13.10 bis 14.45 Uhr auf der Niederrheinischen Straße statt. Insgesamt fuhren 53 Autofahrer zu schnell, wobei in 52 Fällen die Ordnungswidrigkeiten durch ein Verwarnungsgeld zu ahnden waren. Nur einer muss mit einem Bußgeldbescheid rechnen. Darüber hinaus fielen zwei Autofahrer auf, die den Gurt nicht angelegt hatten, an einem Fahrzeug war der Termin zur Hauptuntersuchung überschritten und in einem Auto fehlte der Verbandskasten.

Unfallfluchten - Polizei sucht Zeugen und bittet um sachdienliche Hinweise

Stadtallendorf - Flucht in der Robert-Schumann-Straße - Schaden an blauem Opel Combo

Die Polizei Stadtallendorf ermittelt nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich zwischen 13 Uhr am Mittwoch und 12.30 Uhr am folgenden Freitag 22. Oktober ereignete. Unfallort war die Robert-Schumann-Straße. Auf dem Parkplatz vor dem Anwesen Nr. 4 stand vorwärts eingeparkt ein blauer Opel Combo. Der Unfallverursacher verursachte mutmaßlich bei einem Ein- oder Ausparkmanöver am linken, hinteren Kotflügel des Opels einen Schaden von mehreren Hundert Euro und fuhr weg, ohne eine Nachricht zu hinterlassen und ohne die Polizei anzurufen. Wer hat den Unfall gesehen? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Marburg - Glasdach in der Wettergasse beschädigt - Verursacher flüchtete

Bislang gibt es keine Hinweise zum verursachenden Fahrzeug und es lässt sich auch die Unfallzeit nicht konkret bestimmen. Ebenso wenig steht fest, wie und auf welche Weise der Schaden entstand. Die Verkehrsunfallfluchtermittler gehen derzeit von einem Verkehrsunfall aus. Der Schaden am Glasvordach des Anwesens Wettergasse 41 wurde bereits am Sonntag, 10. Oktober, um 14 Uhr, bemerkt. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen der Vermietergesellschaft vermutlich zwischen 2 und 3000 Euro. Sachdienliche Hinweise hierzu bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Flucht nach Spiegelschaden

Nach einer Zeugenaussage fuhr ein größerer silberner bzw. grauer SUV am Dienstag, 26. Oktober, um 08.10 Uhr durch die Rudolf-Bultmann-Straße zum Krummbogen und streifte dabei einen am Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten schwarzen Toyota. An dem Toyota entstand ein Schaden am linken Außenspiegel. Da die Zeugen den Unfall lediglich aus der Ferne beobachtet hatte, waren weitere Angaben zu den Fahrzeuginsassen und zum Kennzeichen des verursachenden Autos nicht möglich. Möglicherweise entstand auch an dem gesuchten Auto ein Schaden. Wo also steht seit Dienstagmorgen ein silberner oder grauer größerer SUV mit einem frischen Unfallschaden auf der Beifahrerseite? Wer hat den Unfall noch gesehen? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

