POL-MR: Mülltonnen beschmiert + Balkenmäher gestohlen + Kellereinbruch + Randalierer beschäftigt Stadtallendorfer Polizei

Niederwalgern - Mülltonnen beschmiert

In der Farbe Orange beschmierten Unbekannte eine Mülltonne eines Anwesens in der Straße An der Sonnseite. Die hinterlassenen Worte zeugen von einer politisch rechtsgerichteten Motivation, sodass der Staatsschutz der Kriminalpolizei Marburg die Ermittlungen übernahm. Wer hat zur Tatzeit zwischen Donnerstag 14. und Sonntag, 24. Oktober verdächtige Beobachtungen gemacht? Wem ist Ungewöhnliches aufgefallen? Wer hat z. B. Personen mit entsprechenden Farbanhaftungen an Haut oder Kleidung bemerkt? Sachdienliche Hinweise bitte an den Staatsschutz der Marburger Kripo, Tel. 06421 406 0.

Gladenbach Weidenhausen - Balkenmäher gestohlen

Vom Betriebsgelände der Oranier in der Weidenhäuser Straße stahlen Diebe einen sogenannten Balkenmäher. Das Gerät, ein Viking FM 660, hat einen Wert von 700 Euro. Der Diebstahl war zwischen Samstag, 16. Oktober und Montag 18. Oktober. Sofern der oder die Täter den Balkenmäher nicht weggeschoben haben, war zum Verladen ein entsprechendes Transportfahrzeug, z.B. ein Kombi, Transporter oder auch ein Anhänger, erforderlich. Wer hat entsprechende Beobachtungen gemacht? Wer kann Hinweise geben? Wo ist seit dieser Zeit ein genau solches Gerät aufgetaucht? Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Richtsberg - Kellereinbruch

Beim Einbruch in eine Kellerparzelle in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Am Richtsberg erbeutete der Täter einen Fernseher, eine Küchenmaschine und Handtücher. Die Beute hat einen geschätzten Wert von ca. 350 Euro. Der Einbruch war zwischen Mittwoch, 20. und Montag, 25. Oktober. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Stadtallendorf - Randalierer beschäftigt Stadtallendorfer Polizei

In der Nacht zum Dienstag, 26. Oktober beschäftigte ein 25 Jahre alter, alkoholisierter Mann die Polizei gleich mehrfach. Sein Verhalten brachte ihm gleich mehrere Anzeigen und zwei Aufenthalte in der Zelle ein. Los ging es gegen 01.30 Uhr. Zunächst randalierte der Mann in seiner Unterkunft im Iglauer Weg und anschließend auf der Straße. Dabei beschädigte er einen im Iglauer Weg geparkten schwarzen Opel Astra, indem er gegen die beiden Außenspiegel trat. Wegen der 1,654 Promille, die der Alkotest anzeigte, nahm die Polizei den Mann zur Ausnüchterung und Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam. Nach der Entlassung in den frühen Morgenstunden trat der Mann im Iglauer Weg gegen eine Zimmertür und richtete einen weiteren Schaden an. Gegenüber der Polizei reagierte er dann sehr aggressiv und sperrte sich vehement gegen die wegen des Verhaltens nötige Fesselung. Der Mann muss sich also wegen zweifacher Sachbeschädigung und wegen Widerstands verantworten.

