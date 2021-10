Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Auseinandersetzung-Zeugen gesucht + Gefährliches Überholmanöver-Zeugen gesucht + Einbruch in Gemeinschaftshaus + Drei Fahrten unter Drogeneinfluss + Unfallfluchten

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg - Polizeieinsatz wegen Auseinandersetzung

Ein Streit zwischen zwei Männern führte am Dienstagabend (26. Oktober), gegen 21 Uhr zu einem größeren Polizeieinsatz in der Graf-von-Stauffenberg-Straße. Nach den Hinweisen in den Notrufen soll es bei der Auseinandersetzung zu Bedrohungen mit einer Waffe gekommen sein. Als die Polizei eintraf, war die Anzahl der Streitenden angewachsen. Die Polizei konnte den Pulk nur durch den Einsatz von Pfefferspray trennen und getrennt halten. Nach bisherigem Wissen erlitt ein Mann in dem Gesamtgeschehen leichte Verletzungen. Ursache des Streits zwischen einem 43 und einem 51 Jahre alten Mann war der Vorwurf eines Diebstahls. Die Polizei stellte in der Wohnung eines der Beteiligten eine geladene Schreckschusswaffe sicher. Die Ermittlungen dauern insgesamt noch an. Die Polizei sucht Zeugen, die den Geschehensablauf der Auseinandersetzung auf der Straße beschreiben können. Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Biedenkopf/Wallau - Gefährliches Überholmanöver bremst Feuerwehrauto aus

Ein gefährliches Überholmanöver zwang einen Feuerwehrmann, der mit dem Drehleiterwagen auf dem Weg zu einem Einsatz war zu einer Vollbremsung. Nur dadurch konnte er eine Kollision vermeiden. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Der Vorfall passierte am Mittwoch, 20. Oktober, um 11 Uhr, auf der Wallauer Geraden, also auf der Bundesstraße 62, der Ortsumgehung von Wallau. Der Drehleiterwagen war auf dem Weg von Breidenstein nach Biedenkopf, als im eben auf der Wallauer Geraden ein silberner Kombi auf seiner Fahrspur entgegenkam. Der Kombi- Fahrer überholte trotz des entgegenkommenden Feuerwehrwagens mehrere Autos. Nach der Aussage des Feuerwehrmanns verhinderte nur seine Vollbremsung eine Kollision mit dem Kombi. Wer fuhr am Mittwoch, 20. Oktober, gegen 11 Uhr über die B 62 von Biedenkopf Richtung Breidenstein und wurde auf der Wallauer Geraden von dem silbernen Kombi überholt? Diese Autofahrer und etwaige weitere Zeugen, die das Fahrverhalten des Kombis beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0 in Verbindung zu setzen.

Betziesdorf - Einbruch in Gemeinschaftshaus

Einbrecher drangen zwischen 18 Uhr am Samstag und 09.15 Uhr am Montag, 25. Oktober, in das Dorfgemeinschaftshaus Betziesdorf, Im Lorenz, ein. der Einstieg erfolgte durch ein zerstörtes Fenster. Nach den Spuren betraten der oder die Täter alle Räume und durchsuchten das Mobiliar. Sie verließen das Gebäude nach ersten Prüfungen vermutlich ohne Beute. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen am oder rund um das Dorfgemeinschaftshaus bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0. .

Ostkreis - Drei Fahrten unter Drogeneinfluss

Am Dienstag, 26. Oktober, fuhren zwei Zweiradfahrer und ein Autofahrer, obwohl sie unter dem Einfluss berauschender Mittel standen. Schon um 12.10 Uhr reagierte der Drogentest bei einem 45 Jahre alten Mann positiv auf Amphetamine und THC. Seine Kontrolle war in Kirchhain. Den Einfluss von THC zeigte der Test auch bei einem 16-Jährigen an, den die Polizei um 17.15 Uhr in Stadtallendorf überprüfte. Beide mussten ihre Zweiräder ebenso stehenlassen wie der um 23.15 Uhr erneut in Kirchhain angehaltene Autofahrer. Der Test des 19-jährigen Autofahrers zeigte einen Einfluss von THC, obwohl er vorher seine Unschuld hinsichtlich des Genusses berauschender Mittel beteuert hatte. Die Polizei entließ alle drei nach der notwendigen Blutprobe. Da die Polizei bei dem Autofahrer zusätzlich noch eine geringe Menge Marihuana sicherstellte, muss der sich auch wegen des Erwerbs und Besitzes von Betäubungsmitteln verantworten.

Unfallfluchten - Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Todenhausen - Fahrer ließ Auto mit Totalschaden zurück und flüchtete

Am Samstag, 23. Oktober, um 02.20 Uhr, verlor der Fahrer eines roten Honda Civic mit polnischen Kennzeichen auf dem Weg über die Bundesstraße 252 von Münchhausen nach Wetter die Kontrolle. Der Honda kam in Todenhausen auf der Hauptstraße von der Fahrbahn ab und beschädigte eine Mauer mit darauf montierten Zaun, eine Straßenlaterne und eine Hecke. An dem Auto entstand durch den Unfall ein Schaden in Höhe von mehreren Tausend Auto, vermutlich ein wirtschaftlicher Totalschaden. Der Fahrer oder die Fahrerin verließ das Auto und flüchtete vom Unfallort. Eine Fahndung verlief erfolglos. Wer hat den Unfall gesehen? Wer kann Angaben zum Fahrer/zur Fahrerin machen? Wo ist in der Nacht eine mutmaßlich fremde, eventuell verletzte oder auch von einem Unfall sonst irgendwie gezeichnete Person aufgefallen? Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Kirchhain - Spiegelschaden

Mit einer Berührung der Außenspiegel endete am Montag, 25. Oktober, um 09.30 Uhr, die Begegnung zweier Autos in der Eisenbahnstraße. Während der 36 Jahre alte Fahrer mit dem braunen Daimler Kombi nach dem Unfall anhielt, setze der Fahrer des beteiligten schwarzen Autos mit Marburger Kennzeichen, vermutlich handelte es sich um einen Toyota, seine Fahrt Richtung Innenstadt fort. Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann weitere Hinweise zu dem geflüchteten schwarzen Auto geben? Wo steht seit Montagvormittag ein schwarzes Auto mit einem frischen Unfallschaden am linken Außenspiegel? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Gladenbach-Weidenhausen - Wer hat den weißen Opel Vivaro beschädigt

Der Unfallschaden an dem weißen Opel Vivaro ist an der Fahrertür und am vorderen linken Kotflügel sichtbar und beträgt nach ersten Schätzungen mindestens 1500 Euro. Wegen der Spuren liegt die Vermutung der Verursachung durch ein Zweirad nahe. Die Polizei sicherte blaue Fremdfarbe und Gummiabrieb. Die Polizei Biedenkopf bittet um sachdienliche Hinweise. Der Vivaro parkte zur Unfallzeit zwischen 18.30 Uhr am Donnerstag und 06.45 Uhr am Freitag, 15. Oktober, vor dem Anwesen Weidenhäuser Straße 67a. Wer hat den Unfall gesehen oder den Anstoß gehört und kann nähere Angaben zum verursachenden Fahrzeug machen? Wo steht seit Freitag ein frisch unfallbeschädigtes Zweirad mit blauer Eigen- und eventuell weißer Fremdfarbe in dem Blau? Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Marburg - Unfallflucht in der Johann-Konrad-Schäfer-Str. -Parkenden Kombi gestreift

Die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg bitten nach einer Unfallflucht in der Johann-Konrad-Schäfer-Straße um sachdienliche Hinweise. Der Unfall passierte zwischen Dienstag, 19. und Freitag 22. Oktober. Das verursachende Fahrzeug streifte den parkenden silbernen Daimler Kombi bei einem unbekannten Fahrmanöver und verursachte dabei an dem Daimler vorne links an Stoßstange und Abblendlicht einen Schaden von mehreren Hundert Euro. Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell