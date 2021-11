Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin in Lamspringe

Hildesheim (ots)

Lamspringe:

Am gestrigen Freitag, gegen 12:00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Straße Söhrberg in Lamspringe. Die Radfahrerin sei dabei vorfahrtsberechtigt auf die Straße Söhrberg aufgefahren. Zu diesem Zeitpunkt sei dann eine Pkw-Führerin aus der Ortsmitte Lamspringe, von links gekommen und mit der Mountainbike Fahrerin zusammengestoßen. Die Mountainbike-Fahrerin verletzte sich dabei am rechten Ellenbogen. Zunächst sei die Pkw-Fahrerin noch ausgestiegen und habe der verunfallten Radfahrerin aufgeholfen und sich um sie gekümmert. Im Anschluss daran sei die Radfahrerin bezüglich der Versorgung ihrer Wunden zur Wohnanschrift gelaufen, sodass man unter den Verkehrsunfallbeteiligten keinen Personalienaustausch durchgeführt und zunächst auch nicht die Polizei informiert habe. Aufgrund dieses Verhaltens der beiden Beteiligten ist nun nicht bekannt, um wen es sich bei der Unfallbeteiligten Pkw-Fahrerin handelt. Die Polizei Bad Salzdetfurth bittet daher, dass sich Zeugen und/oder die beteiligte Pkw-Fahrerin zu dem Verkehrsunfall unter der Rufnummer 05063-9010 melden.

