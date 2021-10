Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Klein Reken - E-Bike-Fahrer leicht verletzt

Reken (ots)

Leichte Verletzungen hat der Fahrer eines Elektrorades am Mittwoch in Klein Reken bei einem Unfall erlitten. Der 25-Jährige hatte gegen 15.50 Uhr eine Schneise in einem Maisfeld befahren und war auf die Straße Gevelsberg gerollt. Dabei kam es zur Kollision mit dem Wagen einer 64-Jährigen, Rekenerin, die zu diesem Zeitpunkt die Straße befuhr. Der verletzte Rekener kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro.

