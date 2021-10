Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Burlo - Nach Unfall weitergefahren

Borken (ots)

An einer Bordsteinkante endete am Mittwoch in Borken-Burlo das Ausweichmanöver eines Autofahrers: Der Borkener war gegen 11.50 Uhr auf der Borkener Straße in Richtung Oedinger Straße unterwegs. Seinen Angaben zufolge kam ihm dort ein weißer Kastenwagen entgegen, der in seinen Fahrstreifen hineinragte. Um eine Kollision zu vermeiden, wich der Borkener nach rechts aus. Der Aufprall gegen die Bordsteinkante beschädigte seinen Wagen derart, dass dieser nicht mehr fahrbereit war. Der andere Fahrer habe sich mit seinem Transporter ohne anzuhalten entfernt. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

