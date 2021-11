Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach versuchtem Einbruchdiebstahl am Pfarrhaus in Mehle

Hildesheim (ots)

(fkl) Zwischen dem 03.11.2021, 17:15 Uhr und dem 04.11.2021, 10:30 Uhr kam es am Pfarrhaus in 31008 Mehle in der Urbanusstraße 1 zu einem Einbruchsversuch. Unbekannte versuchten mit einem derzeit noch unbekannten Werkzeug zwei Fenster am Pfarrhaus aufzuhebeln. Ein Eindringen in das Gebäude gelang jedoch nicht. Das Polizeikommissariat Elze sucht nun Zeugen die Angaben zum Sachverhalt machen können. Diese werden gebeten sich unter Tel. 05068/ 93030 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell