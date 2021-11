Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alkohol- und Drogenfahrten im Stadtgebiet

Hildesheim (ots)

Hildesheim (bli) - Seit Freitag Abend wurden durch die Hildesheimer Polizei vier Personen festgestellt, die unter dem Einfluss von Alkohol oder Betäubungsmittel Fahrzeuge im öffentlichen Verkehr führten. Bereits am Freitag, 05.11.2021, gegen 22.30 Uhr, führte ein 47-jähriger Hildesheimer einen Pkw in der Bahnhofsallee, als er von Beamten der Polizeiinspektion Hildesheim kontrolliert wurde. Im Rahmen der Kontrolle wurde wahrgenommen, dass der 47-jährige unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Eine Überprüfung ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,08 Promille. Ferner ergaben sich Anhaltspunkte, dass der 47-jährige Kokain und Marihuana konsumiert hatte. Dem 47-jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet. Am 06.11.2021, um 03.50 Uhr und um 11.10 Uhr, wurden jeweils Fahrzeugführer von e-Scootern festgestellt, die berauscht unterwegs waren. Ein 29-jähriger aus Hildesheim führte um 03.50 Uhr einen e-Scooter in der Martin-Luther-Straße, obwohl er unter dem Einfluss von Alkohol stand. Es konnte eine Atemalkoholkonzentration von 0,27 mg/l festgestellt werden. Den 29-jährigen erwartet nun eine Geldbuße von 500 Euro sowie ein einmonatiges Fahrverbot Gegen 11.10 Uhr wurde ein 23-jähriger Hildesheimer mit einem e-Scooter auf dem Römerring angehalten und kontrolliert. Auch hier ergab sich ein Einfluss alkoholischer Getränke (Atemalkoholkonzentration von 1,05 Promille) und zusätzlich berauschender Mittel. Ein Test verlief positiv auf Amphetamine. Dem 23-jährigen wurde eine Blutprobe entnommen.

Am 06.11.2021, gegen 23.50 Uhr, befuhr ein 35-jähriger Hildesheimer mit seinem Fahrrad die Goschenstraße und stieß hierbei gegen einen dort geparkten Pkw und beschädigte diesen. Der 35-jährige setzte zunächst seine Fahrt fort, konnte aber durch den 56-jährigen Halter des beschädigten Fahrzeuges gestellt werden. Bei dem 35-jährigen wurde wiederum Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Eine Überprüfung ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,97 Promille. Dem 35-jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

Die Polizeiinspektion Hildesheim wird auch zukünftig verstärkt zielgerichtete Kontrollen durchführen, um die Verkehrssicherheit und das Entdeckungsrisiko solcher Fahrten zu erhöhen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell