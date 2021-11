Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Pressemeldung des Polizeikommissariats Elze vom 05.11.-07.11.2021

Hildesheim (ots)

(bue) Beleidigung von Polizeibeamten in Elze

Am 06.11.2021 kam es gegen 01:50 Uhr zu Streitigkeiten zwischen Heranwachsenden in einem Lokal in Elze. Nach der Sachverhaltsaufnahme erhielt ein 19-Jähriger Elzer durch die eingesetzten Beamten einen Platzverweis. Trotz mehrfacher Aufforderung weigerte er sich jedoch beharrlich diesem nachzukommen. Er beleidigte stattdessen wüst die Polizeibeamten und trat gegen eine Glasscheibe. Der 19-Jährige wurde schließlich in Gewahrsam genommen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,56 Promille. Zudem wurde ein Strafverfahren aufgrund der Beleidigung der Beamten eingeleitet.

Streit nach Feier endet mit Trunkenheitsfahrt in Gronau (Leine) OT Brüggen

In der Nacht vom 06.11. auf den 07.11.2021 wurde der Polizei gemeldet, dass ein 21-jähriger Elzer aufgrund von Streitigkeiten alkoholisiert eine private Feier in Brüggen verlassen habe und nun orientierungslos in der Umgebung umherirre. Im Rahmen von den aufgrund der nicht den Witterungsbedingungen angepassten Bekleidung und der hohen Alkoholisierung durchgeführten Suchmaßnahmen wurde der 21-Jährige schließlich durch Polizeibeamte beim Führen seines Pkw in Brüggen angetroffen. Da ein durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von 1,45 Promille ergab, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Weiter wurde gegen den 21-Jährigen ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet und sein Führerschein sichergestellt.

Auffahrunfall mit einer leichtverletzten Person in Gronau (Leine)

Am 06.11.2021 kam es gegen 13:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen auf der Steintorstraße in Gronau (Leine). Eine 33-Jährige aus Duingen bemerkt das verkehrsbedingte Anhalten eines 41-Jährigen Gronauers an der Lichtzeichenanlage der Kreuzung Steintorstraße/Bethelner Landstraße zu spät und fährt mit ihrem Pkw auf ihn auf. Der Pkw des Gronauers wird in der Folge auf den davor wartenden Pkw einer 17-jährigen aus Gronau geschoben. Der durch den Verkehrsunfall an den drei beteiligten Pkw entstandene Sachschaden wird auf ca. 4000 Euro geschätzt. Die 33-jährige Duingerin wird durch den Zusammenprall leicht verletzt.

Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person in Elze

Am 05.11.2021 kam es gegen 13:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Von-Bock-Straße in Elze. Ein 35-Jähriger aus Elze befuhr die Von-Bock-Straße in Fahrtrichtung Louis-Krüger-Straße. Er übersah den aus dem Buchenweg einbiegenden, vorfahrtsberechtigten Pkw eines 32-jährigen Elzers und stieß mit ihm zusammen. Der 35-Jährige wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Beide Pkw mussten mit einem Totalschaden abgeschleppt werden. Die Höhe des Schadens wird auf ca. 16.000 Euro geschätzt.

Unbekannter zerkratzt Pkw in Gronau (Leine) - Zeugenaufruf

Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte im Zeitraum vom 06.11.2021, 23:30 Uhr, bis zum 07.11.2021, 09:00 Uhr, den am rechten Fahrbahnrand der Wilhelm-Busch-Straße in Gronau (Leine) geparkten Pkw eines 38-jährigen Gronauers. Die Höhe des entstandenen Schadens wird auf ca. 800 Euro geschätzt. Mögliche Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05068-93030 bei der Polizei in Elze zu melden.

Geschwindigkeitsüberwachung auf der B3 bei Elze

Am 06.11.2021 in der Zeit von 11:00-13:15 Uhr und am 07.11.2021 in der Zeit von 12:25-14:10 Uhr wurden durch Polizeibeamte des PK Elze Geschwindigkeitskontrollen auf der B3 zwischen Elze und Wülfingen durchgeführt. Insgesamt wurden 34 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Der schnellste Fahrzeugführer wurde mit 110km/h statt der erlaubten 70 km/h gemessen. Ihn erwartet nun neben einem Bußgeld in Höhe von 120 Euro ein Punkt in Flensburg.

