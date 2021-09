Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit drei schwerverletzten Personen

BAB 20/ AS Strasburg - Friedland (ots)

Am 17.09.2021 gegen 11:30 Uhr ereignete sich auf der BAB 20 zwischen den Anschlussstellen Strasburg und Friedland ein Verkehrsunfall mit einem beteiligten PKW, in dessen Folge drei Personen schwerverletzt wurden.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam der 56-jährige Fahrzeugführer eines PKW Hyundai aufgrund unangepasster Geschwindigkeit auf Höhe der Unfallstelle in Fahrtrichtung Lübeck nach rechts von der regennassen Fahrbahn ab, fuhr in eine Böschung und überschlug sich in der weiteren Folge mehrfach. In dem PKW befanden sich zudem zwei weitere Insassen im Alter von 52 und 66 Jahren. Alle drei Personen wurden schwerverletzt und kamen zu weiteren Untersuchungen in die Kliniken nach Pasewalk und Neubrandenburg. Der entstandene Schaden wird derzeit mit 20.000 EUR beziffert.

Die BAB 20 war während der Verkehrsunfallaufnahme ca. zwei Stunden vollgesperrt. Anschließend erfolgte eine halbseitige Sperrung zur Reinigung der Fahrbahn. Neben den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Strasburg war außerdem die Autobahnmeisterei Glienke am Unfallort im Einsatz. Bei den betroffenen Personen handelt es sich um tschechische Staatsangehörige.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell