Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unbelehrbar

Weimar (ots)

Am 15.02.2022 gegen 10:00 Uhr informierte der Mitarbeiter einer Tank- stelle die Polizei über einen Kunden, welcher augenscheinlich erheblich alkoholisiert ist. Auch würde das Kennzeichen an dessen Pkw fehlen. Es stellte sich heraus, dass es sich um den 59-jährigen handelte, welcher am Vortag, ebenfalls alkoholisiert, in Thangelstedt einen Verkehrsunfall verursacht hatte und ihm infolge dessen der Führerschein abgenommen wurde. Diesmal ergab die Atemalkoholkontrolle einen Wert von 1,88 Promille. Es erfolgte eine erneute Blutentnahme, die Videoaufzeichnungen der Tankstelle wurden als Beweismittel gesichert.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell